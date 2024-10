Rio Bravo paga R$ 68,5 milhões para ser dona de 5 imóveis das Pernambucanas

A Rio Bravo Investimentos anunciou nesta quinta-feira, 10, a conclusão da aquisição de 5 imóveis das Pernambucanas localizados nos estados de São Paulo e Paraná. O negócio totalizou R$ 68,53 milhões e fortalece o portfólio da gestora do Fundo de Investimento Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11).

Os imóveis, que somam 10.535 m² de área bruta locável, estão distribuídos nas cidades de São Paulo, Curitiba, Franca, Assis e Santa Fé do Sul. A companhia espera um rendimento de 14% no primeiro ano.

“A aquisição dos Imóveis segue a tese de investimento de diversificação de portfólio com imóveis que tenham características extremamente valorizadas para o varejo.” diz Alexandre Rodrigues, sócio da Rio Bravo.

O pagamento da aquisição será realizado em 4 parcelas, sendo a primeira, de R$ 22,92 milhões, já concluída. As demais parcelas serão pagas ao longo dos próximos 12 meses, corrigidas por indicadores como CDI e IPCA. “A operação tem baixa exposição inicial de caixa, de apenas R$ 22,9 milhões, com recebimento total das receitas acontecendo a partir de agora, o que aumenta esse retorno inicial.” diz Alexandre.

Os contratos de locação com a Pernambucanas são do tipo atípico, o que garante ao fundo maior segurança em caso de rescisão antecipada, já que as multas são equivalentes ao valor dos alugueis restantes até o final do contrato. Os prazos de vencimento variam entre 2031 e 2037, garantindo estabilidade de receita ao longo dos próximos anos. “O patamar de aquisição e rentabilidade é atrativo ao considerar-se a qualidade dos Imóveis, a localização dominante em suas regiões, o tipo de contrato de locação e a qualidade do inquilino.” completa Alexandre.

A aquisição está alinhada à estratégia do Fundo de diversificar seu portfólio com ativos de alta qualidade e contratos de locação sólidos. A inclusão de novas praças, como Franca, Assis e Santa Fé do Sul, além da ampliação da exposição ao setor de vestuário e eletrodomésticos com a Pernambucanas, reforça a resiliência do portfólio. Essa diversificação, que abrange diferentes segmentos do varejo, reduz a exposição a ciclos econômicos específicos, oferecendo maior estabilidade aos cotistas.

