Rio das Ostras se torna referência no desenvolvimento da psicoterapia corporal

Studio Massoterapia & Holismo Terapias Integrativas, liderado por Leonardo Freitas, promove bem-estar com foco em saúde mental e equilíbrio consciência corporal.

Em meio à crescente busca por bem-estar e qualidade de vida, muitas pessoas têm procurado alternativas que integram corpo, mente e espírito*(energia)* como forma de lidar com os desafios diários e promover a saúde integral. Nesse cenário, a psicoterapia corporal tem se destacado como uma abordagem eficaz, ajudando indivíduos a se reconectarem consigo mesmos e a superarem questões emocionais e físicas. Em Rio das Ostras (RJ), um espaço tem ganhado notoriedade por oferecer exatamente esse tipo de tratamento holístico: o Studio Massoterapia & Holismo Terapias Integrativas, sob a liderança do psicoterapeuta holístico Leonardo Freitas.

Especialista em ansiedade, insônia e burnout, Leonardo utiliza técnicas de psicoterapia corporal para fortalecer a conexão entre corpo, mente e espírito, ajudando seus clientes a superarem desafios emocionais e físicos, especialmente após a pandemia. Leonardo Freitas tem se destacado na promoção de saúde e bem-estar através de sua abordagem inovadora no “Studio Massoterapia & Holismo Terapias Integrativas”.

No espaço, Leonardo oferece uma abordagem holística e integrada, combinando a massoterapia com terapias complementares como radiestesia, meditação guiada, cromoterapia e aromaterapia. “Meu objetivo é criar um espaço onde as pessoas possam se reconectar consigo mesmas e redescobrir uma sensação de vitalidade, especialmente após os impactos da pandemia”, explica Leonardo. Segundo ele, muitos de seus clientes ainda enfrentam dificuldades em retomar a rotina física e social, o que tem gerado crises de ansiedade e burnout.

O foco principal do trabalho é promover a consciência corporal, ajudando seus clientes a desenvolver uma maior percepção de si mesmos. Entre os benefícios relatados estão uma respiração mais profunda, maior vitalidade, consciência ampliada dos sentidos e espontaneidade nos movimentos. A psicoterapia corporal oferecida no estúdio visa a análise bioenergética, proporcionando saúde e qualidade de vida ao facilitar a expressão adequada de emoções e sensações.

Além disso, o estúdio trabalha para reativar os sentidos e percepções que ficaram adormecidos durante o período da pandemia. “Muitos ainda não têm ideia do impacto que a Covid-19 causou em nossa saúde mental e emocional principalmente em nosso corpo. É importante conscientizar e ajudar as pessoas a superarem essas sequelas”, ressalta Leonardo.

