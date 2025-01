Rio de Janeiro cria comitê preparatório para Cúpula dos Brics de 2025

O Rio de Janeiro será o palco da cúpula dos Brics, programada para julho deste ano. Para gerenciar as atividades e iniciativas relacionadas a este evento, a prefeitura estabeleceu o Comitê Rio Brics. Este comitê terá a responsabilidade de criar um cronograma de eventos e coordenar os projetos que fazem parte da presidência brasileira do bloco, aproveitando a experiência da cidade em grandes eventos internacionais. O decreto que institui o comitê ressalta a importância do Rio como um centro estratégico para eventos internacionais. Em um prazo de 60 dias, o comitê deverá lançar a nova identidade visual “Rio Capital dos Brics”, além de garantir apoio institucional e financeiro para iniciativas que se alinhem com a cúpula.

Entre fevereiro e julho, o Brasil realizará mais de 100 reuniões oficiais, todas concentradas em Brasília, enquanto a cúpula ocorrerá no Rio. O grupo Brics, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, recentemente ampliou sua composição com a adesão de novos países, como Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. O Brasil, ao assumir a presidência rotativa do Brics, adota o lema “Fortalecendo a Cooperação do Sul Global por uma Governança mais Inclusiva e Sustentável”. As prioridades definidas para a presidência incluem a facilitação do comércio e investimentos, a governança da Inteligência Artificial, o financiamento para mudanças climáticas, a cooperação em saúde pública e o fortalecimento institucional do bloco.

Publicado por Sarah paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA