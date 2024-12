Rio de Janeiro registra 41ºC e tem o terceiro dia mais quente do ano

O Rio de Janeiro enfrenta um período de calor intenso, com este sábado (7) marcando o terceiro dia mais quente do ano, quando a estação de Guaratiba registrou impressionantes 41,1°C. Devido a essa onda de calor, a cidade está sob nível três de alerta, e as altas temperaturas devem continuar por mais três dias. Para o domingo (8), a previsão indica um leve alívio, com máximas em torno de 34°C e a possibilidade de chuvas isoladas na segunda-feira (9).

O calor em plena primavera deve levar o carioca à praia, mas nem todas estão próprias para banho. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) fez a divulgação recente sobre a qualidade da água. Entre as praias consideradas próprias para banho, destacam-se Grumari, Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Barra da Tijuca, São Conrado, Pepino, Vidigal, Leblon, Ipanema, Diabo, Copacabana e Leme. Essas áreas estão liberadas para os banhistas, oferecendo condições adequadas para o lazer.

Por outro lado, algumas praias estão classificadas como impróprias para o banho. No Rio, as áreas que devem ser evitadas incluem Barra de Guaratiba, Arpoador, Urca, Botafogo, Flamengo e Glória.

Em Niterói, a situação das praias também é monitorada. As praias que estão liberadas para o banho são Flechas, Charitas, Jurujuba, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. No entanto, as praias impróprias na região incluem Gragoatá, Eva, Adão, Icaraí e São Francisco, que devem ser evitadas pelos banhistas.

