Rio de Janeiro registra aumento de 40% no número de roubos de celular, segundo ISP

A cidade do Rio de Janeiro enfrenta um desafio crescente no combate ao crime, com um aumento alarmante de 40% nos roubos de celulares, conforme dados recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP). Este fenômeno não é isolado, refletindo uma tendência preocupante que se estende a outras grandes capitais brasileiras, como São Paulo.

Em Niterói, uma cidade vizinha conhecida por ser mais segura, também se observou um aumento nos roubos e furtos de celulares em 2024. Os dados parciais de 2024 já indicam um crescimento de 40% em relação ao total de roubos de 2023. De janeiro a novembro de 2024, foram registrados 13.018 roubos de celulares, comparados a 9.269 em todo o ano anterior.

Além disso, o furto de celulares também subiu cerca de 10%, com 26.627 aparelhos furtados em 2024, em comparação com 24.214 em 2023. Este tipo de crime representa um desafio significativo para as autoridades de segurança, que recomendam o uso de tecnologias como o GPS para auxiliar na recuperação dos aparelhos.

Publicado por Luisa Cardoso