Rio de Janeiro registra sensação térmica de quase 50ºC

A cidade do Rio de Janeiro enfrentou mais um dia de calor intenso nesta quarta-feira, 10, de acordo com informações do Centro de Operações da prefeitura. A sensação térmica atingiu a marca de 49,2ºC às 9h05, no bairro do Jardim Botânico, localizado na zona sul, e às 9h10 em São Cristóvão, na zona norte. Diante das altas temperaturas previstas para o dia, a gestão de Eduardo Paes (PSD) emitiu recomendações à população. É aconselhável que as pessoas bebam bastante água, vistam roupas leves e utilizem protetor solar. Além disso, é importante evitar a prática de atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h. Uma alimentação saudável, com o consumo de frutas, legumes e verduras, também é destacada como um ponto relevante para enfrentar o calor.

O calor intenso tem sido uma constante no Rio de Janeiro nos últimos dias, o que exige cuidados especiais por parte dos moradores. A sensação térmica de quase 50ºC pode trazer riscos à saúde, como desidratação e insolação.Além das recomendações já mencionadas, é importante que a população evite a exposição prolongada ao sol e procure locais com sombra e ventilação. É fundamental também manter-se hidratado ao longo do dia, ingerindo líquidos regularmente. O uso de roupas leves e claras, que ajudam a refletir o calor, é uma medida eficaz para amenizar o desconforto.