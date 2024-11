Rio de Janeiro terá GLO para receber chefes de Estado no G20

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), afirmou nesta quinta (31/10) que será aplicada uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no período da reunião da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro. No período estarão na cidade líderes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Chine, Xi Jinping.

“Já era a previsão ter desde o início. Sempre que tem um grande evento desses tem GLO”, afirmou. Castro participa de reunião de governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

Numa GLO parte da segurança pública é exercida pelas Forças Armadas.

O encontro foi marcado para discutir a proposta de emenda à Constituição (PEC) que traz mudanças no regime de segurança pública do país.

O projeto, sob coordenação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, será apresentado às autoridades durante o encontro. A proposta busca, entre outros assuntos, ampliar as atribuição da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.