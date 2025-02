Rio dourado de resíduos tóxicos se forma após desastre na África do Sul

Sobre a cidade de Jagersfontein, uma fotografia de 2022 mostra o resto brilhante de lama seca e tóxica deixada por uma torrente de resíduos minerais. O desastre ocorreu após o rompimento da barragem da mina de diamantes que ficava ao lado do município.

No dia 11 de setembro daquele ano, a estrutura que continha os restos da escavação de pedras preciosas em Jagersfontein ruiu repentinamente. A onda de lama varreu as zonas rural e urbana, de acordo com o Observatório Earth da NASA.

O desastre matou pelo menos três pessoas e feriu outras 40, conforme apurou a Bloomberg na época. As inundações também destruíram dezenas de casas, danificaram torres de telefonia celular, fecharam estradas, poluíram a água potável e levaram embora centenas de ovelhas, informou a agência Reuters.

Fotos do antes e depois revelam a verdadeira escala do desastre. (Image credit: NASA/Landsat/Laura Dauphin)

Na foto, é possível ver o trecho que desabou na parede sul da estrutura. A partir daí, os rejeitos desceram a encosta e formaram uma onda de 1,6 quilômetros de largura que acabou canalizando para a barragem Wolwas, nas proximidades, antes de transbordar para o rio Prosesspruit, ao lado.

No total, os rejeitos secos cobriram cerca de 26 quilômetros quadrados de terras agrícolas. Parte da cidade também parece ter alagado, sugerindo que o fluxo de lama pode ter erodido as margens do rio, conforme explica a NASA.

Do que são feitos os resíduos tóxicos?

Não é clara a situação atual dos rejeitos na área. Porém, especialistas previram que os resíduos secos se desintegrariam rapidamente e logo seriam levados pelo vento ou pela chuva.

Os rejeitos são uma mistura lamacenta de poeira, brita, água e outros subprodutos que sobraram da atividade mineradora, conforme define a Earthworks, uma organização sem fins lucrativos sediada nos EUA que apoia comunidades afetadas pela mineração e pela extração de combustíveis fósseis.

O fluxo de lama geralmente contém vestígios de metais, como cobre, mercúrio, cádmio e zinco, além de outros compostos, como petróleo, ácido sulfúrico e cianeto. Esta mistura é dourada quando vista de cima. No entanto, também é tóxica para os animais que entram em contato com ela.

Foto atual de como está a cidade e a barragem. (Imagem: Google Maps)

O passado e o futuro da mina

A mina de diamantes de Jagersfontein já foi o buraco escavado à mão mais fundo do mundo. Ela está danificada pelas inundações e não foi reaberta desde o desastre.

Durante seu funcionamento, a atividade mineradora no local encontrou dois dos oito maiores diamantes do mundo. Eles são o Diamante Excelsior e o Diamante Reitz, também conhecido como Diamante do Jubileu de Ouro, de acordo com o Museu de Diamantes da Cidade do Cabo.

Até hoje, é possível observar no Google Maps o rastro de destruição do desastre. Não está claro se a mina será reaberta. Quanto aos moradores, o vice-presidente da África do Sul, Paul Mashatile, assegurou ao portal Mining Weekly que um projeto de revitalização e reconstrução de casas está para começar na cidade.

