Rio Grande do Sul aumenta pontos de atendimento à saúde mental

O Rio Grande do Sul aumentou os pontos de atendimento à saúde mental após a tragédia que atinge o estado por conta das fortes chuvas. O Hospital Universitário de Canoas se destacou como um dos principais centros de apoio, acolhendo evacuados e fornecendo o suporte necessário para enfrentar este momento de crise. Paralelamente, uma força-tarefa especial do Sistema Único de Saúde (SUS) foi criada, garantindo que aqueles em necessidade de cuidados contínuos sejam atendidos. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul tomou medidas adicionais, lançando uma iniciativa para o recrutamento voluntário de profissionais de saúde mental.

Através de um cadastro online, esses especialistas estão sendo distribuídos por locais estratégicos, incluindo universidades e escolas adaptadas como abrigos temporários. O foco tem sido especialmente voltado para o bem-estar psicológico das crianças, ajudando-as a compreender e se adaptar à nova realidade de deslocamento e perda. Cerca de 250 crianças foram separadas de suas famílias devido à tragédia, estando agora sob cuidados do Conselho Tutelar. A falta de comunicação tem sido um obstáculo para reunir essas famílias.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro