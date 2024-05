Rio Grande do Sul chega a 165 mortos com previsão de frio e mais chuva; nível do Guaíba reduz

O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, teve uma redução de 16 centímetros entre a noite de sexta-feira (24) e a manhã de sábado (25). Os dados divulgados pelo governo do Rio Grande do Sul apontam que a medição se manteve em 4,16 metros até as 8h de hoje, com a cota de inundação estabelecida em 3 metros. Após um período sem chuvas, a capital gaúcha enfrentou uma precipitação intensa ao longo da última quinta-feira (23), resultando em alagamentos em diversas ruas e avenidas. Alguns bairros, que haviam secado após as enchentes do início do mês, voltaram a ficar inundados, levando à evacuação de moradores de suas residências. Em São Leopoldo, uma das cidades mais afetadas, a situação é alarmante, com muitos bairros ainda submersos e a infraestrutura básica severamente comprometida, afetando diretamente a vida dos moradores. A água ainda não recuou em várias áreas, e os sistemas de drenagem, sobrecarregados, lutam para lidar com o volume. Há no Estado uma preocupação crescente com o surgimento de doenças relacionadas às enchentes, sobretudo a leptospirose, o que pode aumentar ainda mais o número de mortes.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial no Rio Grande do Sul devido à queda de temperatura, prevendo um declínio entre 3ºC e 5ºC até domingo. Em Porto Alegre, a temperatura deve variar entre 10°C e 14°C neste sábado, com previsão de tempo nublado durante o fim de semana e possibilidade de chuvas no início da próxima semana. De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 469 municípios foram afetados pelas enchentes, resultando em um grande número de desabrigados, desalojados e afetados pelas inundações. O número de mortos subiu para 165.

*Reportagem produzida com auxílio de IA