Rio Grande do Sul prorroga estado de emergência zoossanitária devido à gripe aviária

O estado de emergência zoossanitária devido à influenza aviária de alta patogenicidade foi prorrogado por mais 180 dias pelo governo do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada através do Decreto 57.439/2024, publicado no Diário Oficial do Estado na última segunda-feira, 22, e terá validade até 22 de julho. Essa prorrogação segue a orientação do Ministério da Agricultura, que também estendeu o estado de emergência em todo o território nacional pelo mesmo período. A medida tem como objetivo facilitar questões administrativas e jurídicas para aquisição mais ágil de equipamentos e produtos necessários, além de permitir o acesso a recursos disponíveis para o combate à doença. De acordo com informações da secretaria, o Rio Grande do Sul já está há 41 dias sem registro de mortalidade de animais e não há casos da doença tanto na avicultura comercial quanto na de subsistência.

