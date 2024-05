Rio Grande do Sul tem 136 mortos e 125 desaparecidos; Estado segue com mau tempo

Subiu para 136 o número de mortos no Rio Grande do Sul devido às chuvas. O número de desaparecidos também subiu para 125, de acordo com o boletim da Defesa Civil atualizado na manhã de sábado (11). O Estado contabiliza 445 municípios atingidos, afetando 2.039.084 pessoas. São 756 feridos de acordo com os dados da Defesa Civil. Os abrigos atendem 71.398, mas ainda são 339.925 os desalojados.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ajuda aos afetados seguem em todos os municípios e 74.153 pessoas foram resgatadas até o momento e 10.348 animais também foram salvos. O efetivo, segundo as informações da Defesa Civil, é de 27.589 pessoas trabalhando em prol das vítimas. Estão sendo utilizadas 4.398 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações.

Leia também

Derrite muda de posição e quer PM utilizando câmeras corporais



Tribunais de Justiça destinam mais de R$ 96 milhões ao RS



*atualizado às 12h, 11/5