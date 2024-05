Rio Grande do Sul tenta se reconstruir após catástrofe

O Rio Grande do Sul está passando por um período desafiador de reconstrução após ser atingido por enchentes devastadoras que deixaram um rastro de destruição em diversas regiões. Essas catástrofes naturais afetaram severamente a agricultura e a pecuária, fundamentais para a economia do estado, resultando em prejuízos bilionários. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, mais de 400 municípios sofreram impactos.

A crise se agravou com 90% das cidades do estado sendo afetadas pelas enchentes que tiveram início no final de abril. A infraestrutura sofreu grandes danos, com estradas bloqueadas, pontes arruinadas e mais de 600.000 pessoas deslocadas. Muitos moradores, ao retornarem para suas casas, encontraram apenas destruição, tendo perdido tudo o que possuíam.

Em uma cobertura especial, a Jovem Pan News, com reportagem de Beatriz Manfredini, visitou áreas severamente afetadas, incluindo a capital, Porto Alegre, e cidades da região metropolitana como Alvorada, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. A reportagem destacou a extensão dos danos e as dificuldades enfrentadas pelos moradores, especialmente em Esteio e Sapucaia do Sul, onde a população ficou mais de 13 dias sem acesso à água potável, forçando muitos a evacuar suas residências.

Felizmente, a situação começou a estabilizar-se com a retomada do funcionamento de bombas e a ocorrência de alguns dias de tempo firme, evitando um desastre ainda maior.