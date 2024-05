Rio Guaíba atinge maior nível de elevação da história do RS

O Rio Guaíba atingiu o maior nível de elevação já registrado na História do Rio Grande do Sul, ultrapassando os 4,76m anotados há 83 anos. Com 4,77m de água, a previsão é de que esse volume alcance os 5 metros em breve. Devido à enchente, o Aeroporto Internacional Salgado Filho suspendeu os voos por tempo indeterminado. Durante coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite destacou que os sistemas de proteção estão sendo postos à prova na capital e na Região Metropolitana. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, deixou às pressas o local para acompanhar um vazamento no dique da Fiergs, em área próxima a 12 vilas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabiliza, até última atualização, 39 mortos e 68 desaparecidos em todo o estado por causa das chuvas. Além do Rio Guaíba, o governo emite alerta extremo para os rios Jacuí, dos Sinos e Ibicuí.

Com a cheia do Guaíba e a enchente no centro histórico da capital e em municípios da Região Metropolitana, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo (Cete) abriu suas portas para receber cerca de 300 desabrigados e desalojados. Em uma ação conjunta do governo do estado com a prefeitura de Porto Alegre, as pessoas receberam alimentos, água, itens de higiene e espaço para repouso e pernoite, em uma estrutura montada no ginásio poliesportivo. Foi criada também uma área para receber os animais de estimação dos acolhidos, bem como para doação de rações.

