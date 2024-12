Rio: laje de casa desaba durante temporal e deixa 11 feridos em Acari

A laje de uma casa desabou na noite desse domingo (22/12), em Acari, na zona norte do Rio, durante uma forte chuva que atingiu a Região Metropolitana da capital carioca.

O imóvel danificado fica na Rua Maturá, em um local conhecido como Beco da Baiana. Onze pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico.

Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes informou que as pessoas ficaram feridas sem gravidade eforam levadas para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari.

“Tivemos um desabamento no Beco da Baiana na Parmalat com vítimas sem gravidade, até onde já sabemos. Todos já estão em atendimento no Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Bombeiros e Defesa Civil no local”, escreveu ele.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, das 11 pessoas feridas, seis são crianças.

Cinco vítimas tiveram ferimentos leves e foram liberadas ainda durante a noite. Outras 6 foram transferidas para outros hospitais da rede e têm quadros estáveis.

Desabamento no Cachambi

Também nesse domingo, um outro imóvel desabou na Rua Miguel Ângelo, no Cachambi, na zona norte, e ninguém ficou ferido.

A Comurb, a Secretaria de Conservação, a Secretaria de Assistência Social e a Defesa Civil foram acionadas. A rua foi interditada.

“A Rua Miguel Ângelo, no Cachambi, está parcialmente interditada, na altura da Rua Barcelona, devido ao desabamento de um imóvel. Comlurb, Seconserva, Secretaria Municipal de Assistência Social e Defesa Civil acionadas”, informou o Centro de Operações do Rio.