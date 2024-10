Rio: polícia acha carros com granadas e explosivos ao lado de escolas

Granadas e explosivos foram encontrados dentro de dois carros estacionados em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (11/10). De acordo com a Polícia Civil, o arsenal seria usado na disputa entre milícias rivais.

O material tinha ainda bombas caseiras, detonador e galões com combustível. Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) acionaram o Esquadrão Antibombas assim que abriram os automóveis.

Os veículos foram abandonados na localidade conhecida como João XXIII e no entorno de quatro prédios públicos: a Escola Municipal Sindicalista Chico Mendes, o Ciep Papa João XXIII, o Colégio Estadual Liberdade e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) João XXIII.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Esquadrão antibombas foi acionado Divulgação 2 de 3 Explosivos foram encontrados dentro de dois veículos Divulgação 3 de 3 Polícia acredita que arsenal seria de milicianos Divulgação

Disputa entre quadrilhas

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações apontam indícios de que o material apreendido possa pertencer ao grupo de Juninho Varão, que tenta expandir seu controle na região após a execução de Jacão, que dominava a área e foi morto na semana passada. De acordo com a corporação, Varão usaria as bombas em uma retaliação.

Jacão foi morto na semana passada por criminosos comandados pelo miliciano Paulo David Guimarães, o Naval, sucessor de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, preso desde dezembro de 2023.

“As investigações seguem em curso, com o objetivo de identificar todos os envolvidos e desarticular o esquema criminoso, garantindo a segurança e a tranquilidade dos moradores da área”, diz a polícia.

Por volta das 7h, a rua foi interditada ao tráfego e aos pedestres para que o esquadrão antibombas retirasse os explosivos do local.