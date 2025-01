Rio: polícia divulga fotos de procurados pelo arrastão no BRT

O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (5/1), um cartaz solicitando informações sobre dois suspeitos de envolvimento em um arrastão no BRT da Barra da Tijuca, ocorrido em 28 de dezembro. Segundo a publicação, Maissa dos Santos, de 19 anos, e Everton Silva Figueira, de 18, participaram do assalto dentro do ônibus na zona oeste do Rio.

De acordo com a polícia, sete criminosos realizaram um arrastão em um ônibus do BRT. Imagens da câmera de segurança do veículo mostram o assalto e o desespero das vítimas. Durante a ação, uma pessoa foi agredida com uma coronhada. O crime durou 5 minutos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu outros dois suspeitos envolvidos no arrastão. Um terceiro já havia sido detido em flagrante por policiais militares por furto de cabos.

Um adolescente também envolvido no crime se entregou em uma unidade policial e foi levado para a 16ª DP, na Barra da Tijuca. O delegado solicitou a busca e apreensão do menor.

De acordo com o Disque Denúncia, quem tiver informações pode ligar para (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177.

Coronhada e gritos

Os sete criminosos realizaram uma arrastão em um ônibus do BRT na Barra da Tijuca.

As imagens mostram os criminosos invadindo o ônibus armados. Um deles aborda um passageiro sentado e rouba seu celular, exigindo a senha do aparelho: “Fala a senha, fala a senha! Vai entregar a senha, não? Vai tomar coronhada”. Em seguida, o assaltante golpeia a cabeça do homem com a arma. Dois deles estavam armados, e outros dois portavam facas.

Veja:

O criminoso se afasta do passageiro, que leva a mão na cabeça após ser agredido. Em seguida, outro assaltante se aproxima e rouba seu relógio e fones de ouvido.

As imagens também registram uma mulher gritando ao fundo, enquanto os criminosos xingam. Os gritos de pânico das vítimas e as ameaças dos assaltantes evidenciam o clima de tensão e violência. O assalto durou cerca de cinco minutos.

Em nota, a Polícia Militar disse que, nesta sexta, “policiais militares do 31º BPM (Barra da Tijuca) durante patrulhamento na Avenida das Américas, Recreio dos Bandeirantes, detiveram três pessoas durante furto de cabos de cobre”. De acordo com a PM, “um dos suspeitos detido na ação é acusado de ter envolvimento no assalto do BRT, no Recreio, no ultimo dia 28 de dezembro”.