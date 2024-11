Rio transborda e alaga ruas em cidade do Baixo Sul do estado

Um rio transbordou e deixou ruas de Wenceslau Guimarães, no Baixo sul baiano, alagadas. A situação aconteceu neste sábado (23) após o nível do Rio das Almas, que corta o município, aumentar de volume. Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, os locais mais afetados foram os que ficam próximos ao rio.

Casas foram invadidas pelas águas e moradores viveram momentos de apreensão. Diversas ruas também ficaram alagadas. Ainda não há informações sobre desalojados nem desabrigados.

Pelas redes sociais, a prefeitura de Wenceslau fez um alerta sobre novas chuvas neste domingo (24), pedindo atenção redobrada de quem reside em áreas de encosta ou ribeirinhas.