Rio Vermelho receberá show da Consciência Negra em Salvador, confirma Pedro Tourinho: “Vai ser um show muito sensível”

“A gente espera ter uma alta estação, os hotéis já estão lotados para a primeira semana de novembro inteira, ainda vamos ter o show de Bethânia e Caetano, o feriado da Consciência Negra, e vamos divulgar um show especial que vai acontecer no dia 20 de novembro, dessa vez no Rio Vermelho, mas vai ser um show muito sensível sobre a cultura negra”, afirmou.

O bairro do Rio Vermelho será o palco de um momento especial no mês de novembro: o show da Consciência Negra. A data é celebrada no dia 20 e pela primeira vez na história será feriado na capital baiana, após o Congresso Nacional aprovar a lei que torna a data feriado nacional.

Além do show especial, a cidade será movimentada ao longo de todo o mês com projetos que exaltem a potência negra na capital. A programação inclui a Exposição Ecos Malês, o Afro Fashion Show, o Festival Internacional de Cinema Negro e a terceira edição do Festival Salvador Capital Afro, que neste ano tem parceria com o YouTube.

“O Salvador Capital Afro esse ano vai ser tão rico quanto foi o ano passado. Dessa vez, divulgando aos poucos. No dia 1º de novembro teremos a abertura com a Exposição Ecos Malês, sobre a Revolução Malê na Casa das Histórias. Vai ser uma exposição de repercussão nacional, com obras de artes de artistas baianos. Tem o Afro Fashion Show, que também acontece no dia 1º. Depois a gente tem, na semana de 4 até 8 de novembro, o Festival Salvador Capital Afro, estamos fazendo esse ano em parceria com o YouTube, vai acontecer na Barroquinha. Também teremos o Festival Internacional de Cinema Negro nessa primeira semana, junto com o G20 da cultura, com os maiores chefes de estado dos 20 países do mundo, que vão estar em Salvador discutindo a cultura, em uma ação em conjunto com o governo do estado e federal.”

A reunião de ministros da Cultura do G20 será realizada no dia 8 de novembro. De acordo com a ministra Margareth Menezes, a ideia é que o debate na capital baiana possa levar importantes decisões para a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro.