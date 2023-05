Rita Lee deixou profecia sobre repercussão de sua morte em autobiografia

Um dos maiores ícones da música brasileira, Rita Lee previu como seria a repercussão de sua morte em um trecho de sua primeira autobiografia. A cantora morreu nesta segunda-feira (8), aos 75 anos.

“Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão ‘Ovelha negra’, as tvs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais, alguns dirão: ‘Ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkk’. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum deles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei eu de alma presente no céu tocando minha autoharp e cantando para Deus: ‘Thank you Lord, finally sedated'”, diz o trecho.

Morre Rita Lee Pitty já dividiu os palcos com Rita Lee e tinha relação de ‘mãe e filha’ Rita Lee consagrou-se rainha do rock após expulsão de Os Mutantes Velório de Rita Lee será aberto ao público; corpo será cremado

Em duas semanas a cantora vai lançar um novo livro sobre sua trajetória. “Outra Autobiografia” – fazendo referência ao “Rita Lee: Uma autobiografia” (2016) — já está em pré-venda e chega ao mercado em 22 de maio. A data foi escolhida por ser o dia de santa Rita de Cássia.

“Quando decidi escrever Rita Lee: Uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, escreveu a cantora ao anunciar a novidade.

Rita Lee tratava um câncer de pulmão desde 2021.