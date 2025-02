Rita Lobo deixa Globo após 12 anos para se dedicar a projeto pessoal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Após 12 anos como funcionária do Grupo Globo, a apresentadora e cozinheira Rita Lobo decidiu deixar a emissora. Ela comandava o Cozinha Prática, no GNT.

“Chegou a hora de fechar um ciclo. Para me dedicar 100% ao Panelinha, não vou mais fazer o Cozinha Prática. O site cresceu, virou editora, escola, produtora multiplataforma, estúdio com vários projetos e conta com uma cozinha de testes que não para. Tudo isso para ajudar você a melhorar sua alimentação”, disse ela em publicação nas redes sociais. O projeto pessoal tem mais de 25 anos.

Ao todo, foram 427 episódios da atração em muitas temporadas. Segundo Rita, o canal sempre confiou no seu entendimento sobre alimentação e permitiu que ela fosse além das receitas.

“Sigo forte na missão de levar você para a cozinha. Vamos ficar ainda mais juntinhos aqui nas redes e, claro, em todos os nossos canais.”