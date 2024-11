Rita Ora presta homenagem para Liam Payne no EMA 2024; veja vídeo

A cantora Rita Ora homenageou Liam Payne, ex-One Direction, morto em 16 de outubro após cair de uma sacada de hotel na Argentina. Ela falou sobre sua proximidade com o cantor enquanto apresentava o MTV Europe Music Awards (EMA) 2024, que ocorreu no domingo (10). “Eu queria ter um momento para lembrar de uma pessoa que era muito querida por nós. Nós o perdemos recentemente, e ele era uma grande parte do mundo da MTV e do meu mundo. Liam Payne era uma das pessoas mais bondosas que já conheci”, disse, emocionada.

“Pensamos em muitas maneiras de homenageá-lo, mas, às vezes, apenas falar sobre isso é o suficiente. Ele tinha um grande coração, e era sempre a primeira pessoa a oferecer ajuda de todas as maneiras que podia. Ele trouxe muita alegria em todos os lugares em que esteve, e deixou uma grande marca nesse mundo. Vamos apenas tomar um tempo e lembrar do nosso amigo, Liam”, finalizou. O EMA 2024 divulgou a lista de vencedores na noite de domingo. Entre os mais premiados, Taylor Swift ganhou destaque. Anitta também foi uma das indicadas.

Veja a publicação

.@RitaOra remembers her friend, Liam Payne #MTVEMAs pic.twitter.com/pmHv9dct9B — MTV EMA (@mtvema) November 10, 2024

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo