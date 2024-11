Rivais históricos, Atlético-MG e Flamengo decidem a Copa do Brasil de 2024 neste domingo

Neste domingo (10), Atlético-MG e Flamengo se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo decisivo da final da Copa do Brasil. Com uma longa história de rivalidade, o confronto entre os clubes vai muito além de uma disputa por mais um troféu. Em jogo estão também uma vaga na Libertadores de 2025 e um prêmio milionário, aumentando a pressão sobre os dois times. No primeiro encontro da final, realizado no Maracanã, o Fla saiu vitorioso por 3 a 1, com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta, impondo ao Galo a necessidade de uma virada expressiva para conquistar o título. Para levantar a taça no tempo regulamentar, o Atlético precisa vencer por três gols de diferença; uma vitória por dois gols levará a decisão para os pênaltis.

Além do troféu, a partida vale também uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Apesar de ambos os clubes ainda estarem na briga pelo G-4 do Brasileirão, a conquista do torneio nacional eliminaria essa incerteza para o próximo ano. Outra motivação é a premiação oferecida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF): o campeão levará R$ 71,5 milhões, enquanto o vice receberá R$ 31,5 milhões.

A rivalidade entre Atlético-MG e Flamengo começou a se intensificar no final dos anos 70 e se consolidou com grandes confrontos nos anos seguintes. Em 1980, o Mengão foi campeão brasileiro sobre o Galo. Em 1981, o time carioca superou os mineiros na Libertadores, aumentando o clima de competição entre as torcidas. Em disputas mais recentes, nesta década, cada um dos times conseguiu importantes vitórias sobre o outro, omo na Supercopa de 2022, vencida pelo Atlético, e na Copa do Brasil, onde o Flamengo saiu vitorioso na maioria dos duelos eliminatórios (veja abaixo).

O Atlético-MG chega para esta final com um desempenho irregular nas últimas partidas, mas tem demonstrado força com a escalação titular, especialmente em mata-matas. Já o Flamengo, que conta com um aproveitamento superior, também chega confiante, especialmente após o bom resultado na partida de ida e sua sólida campanha na competição. Com as expectativas em alta, as torcidas aguardam um jogo marcado por muita emoção e intensidade, onde o Galo buscará reverter a vantagem rubro-negra e conquistar o tricampeonato da Copa do Brasil. Favorito após a boa vitória no Rio, o Mengão busca o penta.

Retrospecto

Final do Campeonato Brasileiro de 1980 : Flamengo campeão

: Flamengo campeão Jogo de desempate da fase de grupos da Libertadores de 1981 : Flamengo avançou

: Flamengo avançou Oitavas de final do Campeonato Brasileiro de 1986 : Atlético-MG avançou

: Atlético-MG avançou Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1987 : Flamengo avançou

: Flamengo avançou Quartas de final da Copa do Brasil de 2006 : Flamengo avançou

: Flamengo avançou Quartas de final da Copa do Brasil de 2014 : Atlético-MG avançou

: Atlético-MG avançou Supercopa do Brasil de 2022 : Atlético-MG campeão

: Atlético-MG campeão Oitavas de final da Copa do Brasil de 2022: Flamengo avançou

