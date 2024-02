Rival de Zinho, Tubarão é morto em ação da polícia no Rio de Janeiro

Um miliciano conhecido como Tubarão, de 25 anos, foi morto na manhã desta terça-feira, 6, durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A ação ocorreu em uma casa de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo informações da polícia, Tubarão foi levado para o Hospital da Posse, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com as investigações, o miliciano era líder de um grupo rival à milícia de Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, e atuava em Seropédica, Itaguaí e parte de Nova Iguaçu. Até dezembro de 2022, ele fazia parte da milícia de Zinho, mas em janeiro de 2023 os dois se tornaram inimigos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Como o site da Jovem Pan mostrou, Zinho se entregou à Polícia Federal em dezembro do ano passado e foi transferido para presídio de segurança máxima. Desde então, grupos rivais estão travando uma guerra por territórios no Rio, resultando em diversas mortes. Em outubro do ano passado, a maior milícia do Rio de Janeiro paralisou a capital do Estado em represália à morte de um dos integrantes de sua cúpula. Após a morte de Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão, diversos ônibus e um trem foram incendiados, afetando o transporte público em diversos bairros da Zona Oeste.

*Reportagem produzida com auxílio de IA