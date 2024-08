Rivalidade entre irmãos leva americano a 181 recordes mundiais

“Tenho dois irmãos mais velhos e sempre competíamos um contra o outro no pebolim, no tênis de mesa e na natação”, contou David Rush, que detém o recorde de recordes quebrados pelo Guinness, ao The Washington Post.

Ele lembra que sempre ficava em segundo ou terceiro quando criança, até que um dia venceu o irmão Jonathan na natação.

“Eu tinha crescido mais que ele e foi a primeira vez que o venci em alguma coisa. Lembro vividamente de ter orgulho disso.” De acordo com ele, a vitória acendeu a veia competitiva que mantém viva até hoje, responsável pelos 181 recordes mundiais alcançados.

David Rush ganha a vida dando palestras motivacionais e se formou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele resolveu começar a quebrar recordes mundiais porque observou que essa poderia ser uma maneira de promover a importância da ciência, tecnologia, engenharia e matemática na educação.

1 de 5

David Rush quebrou 15 recordes em 24 de junho de 2024 na sede do Guinness World Records em Londres

Michael Whitty

2 de 5

David Rush quebrou o recorde mundial de equilíbrio de papel higiênico em 2021

Arquivo Pessoal

3 de 5

David Rush conquistou um recorde mundial de maior número de acertos ao alvo (24) com uma arma de chumbinho de espuma em menos de um minuto em sua casa

Arquivo Pessoal

4 de 5

David Rush envolveu sua esposa, Jennifer, da cabeça aos pés em filme plástico em cerca de dois minutos em 2019 e ganhou o Guinness World Record. Depois que outra pessoa bateu seu tempo, ele recuperou o título em 2021

Arquivo Pessoal

5 de 5

David Rush quebrou o recorde de beber um litro de suco de limão no menor tempo

Arquivo pessoal

Em 2015 ele quebrou seu primeiro recorde ao fazer malabarismos com os olhos vendados por seis minutos e meio.

Desde então, David já ampliou o tempo do malabarismo para mais de uma hora. Pegar 59 marshmallows com a boca em menos de um minuto, equilibrar 101 rolos de papel higiênico na cabeça e estourar o maior número de balões com hashis em um minuto são alguns de seus recordes.

No início de agosto, Rush recebeu a certificação do Guinness World Records de que havia conquistado o recorde de quebrar discos de vinil. Isso significava que ele havia superado a sequência de recordes do italiano Silvio Sabba e se tornado o detentor do recorde de recordes quebrados.

Apoio dos irmãos Sua esposa, Jennifer Rush, e seus três filhos, Jeremy, de 8 anos, Peter, de 6, e Felicity, de 2 anos, apoiam de David. “Nós nos amamos e apoiamos um ao outro em tudo e eu não poderia estar mais orgulhosa de David”, afirmou Jennifer.

Em 2021, Jennifer Rush permitiu que o marido a enrolasse em filme plástico para que David pudesse bater seu recorde mundial anterior, com um tempo de um minuto e dois segundos.

“Foi muito divertido, e nós adquirimos muitas coisas realmente estranhas, mas nós fizemos muitas memórias juntos”, celebrou a mulher.

Entre os itens que agora ocupam espaço no porão e na garagem da família Rush estão: quatro monociclos, centenas de objetos de malabarismo, pilhas de hashis, três pula-pulas, uma espada de samurai e um lançador de balões de água.

“Nossa casa está constantemente cheia de tralhas compradas para meu último empreendimento”, disse David. “Mas isso mantém a vida interessante.”