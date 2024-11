Rivalo Brasil: guia para começar a apostar na plataforma

A Rivalo Brasil é uma plataforma de apostas online que vem ganhando destaque no mercado brasileiro. Segura e confiável, ela oferece uma ampla variedade de mercados, atraindo muitos apostadores que encontram diversas vantagens ao utilizá-la.

Além disso, veja como ativar o código bônus Rivalo e começar a apostar com o pé direito.

Além disso, se quiser ficar por dentro do mundo das bets, confira nossa lista seleta das melhores casas de apostas.

Quais são os bônus disponíveis na Rivalo Brasil?

Para acessar as promoções atuais na Rivalo, basta visitar a página inicial do site e clicar na seção “Promoções” localizada no topo da página.

A seguir, destacamos as principais ofertas da casa de apostas:

Bônus de boas-vindas de apostas esportivas: apostas grátis de boas-vindas de 100% até R$ 50 após o primeiro depósito.

Aproveite o bônus

Combi Boost: turbine suas odds e dê um boost nas suas apostas.

Aproveite o bônus

Mais ofertas da Rivalo Brasil: confira o site para ter acesso às promoções mais atualizadas.

Aproveite o bônus

Combi Boost

O Combi Boost não é um bônus de boas-vindas, já que todos os clientes da Rivalo podem usá-lo. Esse benefício funciona como um impulsionador de odds em apostas esportivas múltiplas. Quanto mais escolhas você adicionar em sua aposta, maior será o bônus aplicado.

Utilizar essa oferta é simples e prática e não depende de quando você fez seu cadastro. Veja abaixo o passo a passo de como ativar o Combi Boost em sua aposta múltipla:

Faça login na sua conta na Rivalo Brasil apósfazer seu cadastro. Verifique se tem saldo disponível em sua conta. Caso contrário, faça um depósito. Escolha seu esporte favorito para apostas. Faça suas seleções de aposta. É necessário fazer ao menos duas escolhas no mesmo bilhete de aposta. Conforme você adiciona as seleções, o valor do Combi Boost aparece ao lado das odds. Esse valor corresponde à porcentagem de bônus que está impactando as cotas. Confirme a aposta quando estiver satisfeito.

A vantagem desse benefício é que não precisa de código bônus para ativá-lo. Novos usuários e clientes já existentes têm direito à promoção. Para utilizar basta fazer pelo menos duas seleções de apostas esportivas para conseguir visualizar o valor das odds.

Além disso, outro ponto positivo é que o valor proveniente do impulsionamento não fica bloqueado na sua conta. Ou seja, não é necessário cumprir uma meta para que esse valor entre na conta do jogador. Acesse o site oficial da Rivalo Brasil para ler todos os detalhes sobre o Combi Boost.

O Combi Boost é ilimitado, então você pode adicionar quantas seleções desejar em sua aposta. A porcentagem do bônus seguirá aumentando. Mas, lembre-se: quanto mais escolhas, maior é o risco da sua aposta.

Como abrir sua conta na Rivalo?

A Rivalo é uma casa de apostas online confiável e segura. A Rivalo Brasil é uma das empresas que teve o pedido de licença aprovado para operar no Brasil, conforme registrado no SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas) do governo.

No sistema de Consulta Pública de Solicitação do SIGAP, a Rivalo está identificada pelo número 0105/2024.

Além disso, o site possui certificado SSL para proteger os dados pessoais dos usuários.

Embora não tenha um bônus ao fazer seu cadastro na Rivalo, o processo de se registrar é rápido e prático. Não há código promocional e qualquer tipo de complicação. Veja como fazer seu cadastro na operadora:

Acesse o site oficial da Rivalo Brasil. No canto direito superior, clique em “Cadastre-se”. Preencha o formulário de cadastro com os dados solicitados. Insira seu e-mail e crie uma senha forte e segura. Sempre leia os termos de uso da plataforma, assim como a política de privacidade. Marque que você concorda com os documentos. Clique em “Avançar” e o seu cadastro será concluído.

Lembre-se sempre de utilizar informações verdadeiras e atualizadas em seu cadastro. Esses dados estão seguros na plataforma, já que o site possui certificado SSL. Isso significa que qualquer transferência ou dado pessoal está protegido por criptografia de ponta.

Após finalizar seu registro você já pode fazer apostas online na Rivalo. Não há bônus ou código para escolher durante o cadastro, dessa forma, pode fazer o seu primeiro depósito. Para clientes que não utilizam ofertas e preferem a simplicidade isso é até positivo.

Quando o saldo entrar em sua conta, você poderá fazer apostas esportivas ou até mesmo jogar no cassino. Continue lendo nosso artigo para decidir se vale a pena fazer o cadastro na Rivalo.

Abra sua conta na Rivalo

Mercados e esportes disponíveis na Rivalo Brasil

A Rivalo Brasil se destaca pelas opções de apostas esportivas disponíveis. É possível encontrar esportes e competições do mundo todo e diferentes níveis na plataforma. Veja a lista abaixo de algumas das principais opções:

Futebol – Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Champions League, Premier League.

Basquete – NBA, NBB, WNBA.

Tênis – Roland Garros, WTA, ATP, Wimbledon.

Fórmula 1

MMA – Bellator, UFC.

Essas são apenas algumas opções, o catálogo é extenso e possui mais esportes e mais torneios para se apostar. Alguns outros esportes que encontramos na plataforma são futebol americano, handebol, tênis de mesa, entre outros.

Sentimos falta de uma seção específica para os eSports, ou, esportes eletrônicos. Essa modalidade está crescendo no mercado mundial e ainda não está sendo ofertada pela Rivalo. Por esse motivo não podemos considerar o catálogo da plataforma completo, mas isso é subjetivo de cada jogador.

Em relação aos mercados dentro de cada esporte, a plataforma se destaca. Nesse cenário, as opções são variadas e as principais seleções estão disponíveis. Por exemplo, no futebol, pode escolher entre resultado final, handicap, handicap asiático, cartões, mais/menos gols e muito mais.

É impossível listar cada mercado de apostas disponível. No entanto, não sentimos falta de opção alguma enquanto analisamos a operadora. Acesse o site oficial da Rivalo para consultar a lista completa de mercados e opções.

Você também pode fazer uma aposta futura na Rivalo. Esse tipo de aposta pode ser prever o campeão de algum campeonato, artilheiro de uma liga e muito mais. Essa categoria é comum entre as casas de apostas e também está disponível na Rivalo.

Outro método de aposta da operadora são as apostas múltiplas. Esse tipo de palpite agrupa várias seleções em uma única aposta. Quem gosta desse tipo de aposta ainda tem a vantagem do Combi Boost que melhora as cotas.

Conheça a Rivalo

Odds da Rivalo Brasil

A Rivalo possui odds interessantes. Ou seja, as cotas definidas para as apostas online na plataforma seguem a média do mercado. Em alguns casos encontramos até odds maiores que em outras casas populares. Lembrando que esses valores são variáveis e tudo pode mudar em questão de horas.

A Rivalo também possui uma seção de Apostas Premium. Nessa categoria, alguns jogos são destacados e as odds de “Resultado Final” melhoradas. O aumento não é muito grande, mas já pode tornar a opção mais interessante.

Um dos exemplos de apostas premium que podemos citar é Fluminense x Santos pela 17ª rodada do Brasileirão. Nessa partida, as odds de vitória do Fluminense estão 1.62, empate está 3.80 e vitória do Santos 6.00. Ou seja, nesse cenário, se você apostar R$ 50 no Santos, o prêmio potencial é de R$ 300.

Uma outra vantagem disponível na Rivalo e que envolve as cotas é o Combi Boost. Esse recurso é a oferta da operadora que melhora as cotas das suas apostas múltiplas. Quanto mais escolhas forem incluídas em um bilhete, maior será o bônus sobre as odds.

Por conta dessas vantagens e da competitividade, encontramos qualidade nas probabilidades da Rivalo. Os valores podem variar, mas tiveram jogos e eventos em que as odds ficaram acima do mercado.

Não notamos uma diferença notável nas odds entre diferentes esportes. Ou seja, encontramos qualidade nas odds ao longo de todo catálogo de apostas esportivas. Sendo assim, no futebol, no basquete, no tênis e outros esportes encontramos resultados parecidos quando comparamos.

Por exemplo, as odds para campeão da NBA estão muito similares na Rivalo e Betano. No futebol, alguns jogos podem variar, encontramos odds mais baixas, semelhantes e até mais altas na Rivalo.

Apostas ao vivo na Rivalo Brasil

A Rivalo Brasil oferece a possibilidade de fazer apostas ao vivo aos usuários. No entanto, não está disponível a opção de streaming, portanto, não é possível assistir partidas pelo site.

Os jogos que estão em andamento ficam separados em uma seção específica. Dessa forma, fica mais simples de navegar pelos jogos e fazer suas seleções. Veja o passo a passo de como fazer esse tipo de palpite:

Faça login na sua conta Rivalo. Se necessário, faça o seu cadastro. Verifique se você tem saldo em sua conta para aposta. Logo na tela inicial você consegue ver a seção “Ao vivo”. Nessa seção, os esportes ficam divididos em categorias e você pode escolher o evento da sua preferência. Selecione o seu palpite, digite o valor e confirme sua aposta.

Embora não tenha transmissão ao vivo das partidas, a Rivalo disponibiliza estatísticas e linha do tempo do jogo. Esses números e situações do jogo são atualizados em tempo real. Isso pode te auxiliar a analisar o andamento do confronto e tomar sua decisão na hora de apostar.

Os mercados disponíveis para escolher nas apostas ao vivo são variados. As opções podem mudar ao longo do jogo, mas de forma geral, as mesmas seleções pré-jogo podem ser feitas. A diferença é que as odds flutuarão de acordo com as situações da partida.

Entre os esportes em que você pode fazer uma aposta ao vivo estão futebol, basquete, tênis, MMA, entre outros. Lembrando que as partidas disponíveis ficam separadas em categorias. Dessa forma, é mais prático encontrar seu evento esportivo favorito.

A falta de streaming é um ponto negativo da Rivalo. Essa funcionalidade é muito importante para fazer apostas ao vivo ou acompanhar seus palpites. Por isso, consideramos que adicionar esse recurso seria uma melhoria relevante.

Rivalo app

A Rivalo não possui um aplicativo oficial que pode ser baixado. Contudo, a versão mobile que pode ser acessada pelo navegador é muito bem otimizada e responsiva. A interface é clara e bem organizada, simplificando a navegação pelo site.

Todas as funcionalidades da versão para computador estão disponíveis na versão mobile. Sendo assim, é possível fazer seu cadastro e depósito na sua conta, solicitar saques e muito mais. Não notamos problemas de funcionamento ou travamento durante nossa análise.

A falta do aplicativo oficial pode prejudicar apenas a facilidade de acesso à operadora. No entanto, existe uma alternativa para te ajudar nisso. Veja o passo a passo de como você pode adicionar o site na tela inicial do seu smartphone:

Acesse o site oficial da Rivalo usando o navegador do seu smartphone. Em seguida, clique nos 3 pontinhos próximos à barra de pesquisa do seu navegador. Procure pela opção “Adicionar à tela inicial”. Selecione essa opção e confirme o nome que deseja salvar. Agora a versão mobile da Rivalo possui um ícone na sua tela inicial, como se fosse um app.

Esse passo a passo é referente a celulares Android, mas pode ser feito também para iOS. A diferença é que no passo 2 você deve clicar no botão de compartilhar do celular. Do passo 3 em diante faça os mesmos procedimentos.

A versão mobile permite apostas esportivas e jogar no cassino online da casa. Nos dois casos essa versão se mostrou eficiente e não apresentou problemas. Outra vantagem é a possibilidade de acessar o chat ao vivo disponível no site, assim como no computador.

Essa alternativa substitui a necessidade de aplicativo oficial da plataforma. Porém, se algum dia a Rivalo lançar o app, será uma vantagem a mais nos recursos da casa.

Baixe o app da Rivalo Brasil

Métodos de pagamento da Rivalo Brasil

Nesse quesito, a Rivalo Brasil se destaca, pois oferece uma grande variedade de opções de pagamento. A variedade é extensa e isso é positivo, já que os apostadores podem escolher os métodos favoritos. Veja uma lista dos principais métodos de depósito disponíveis:

Pix

PicPay

Transferência Bancária

Boleto

Criptomoedas

O valor mínimo e máximo de depósito varia dependendo do método selecionado. Porém, o mínimo que pode ser depositado na plataforma é R$ 25,00. Consulte a lista completa de moedas e limites no site da Rivalo. Não existem taxas para depositar na sua conta.

Em compensação, pode haver cobrança de taxas em suas retiradas. Todos os clientes têm direito de solicitar 2 saques por semana. Para solicitação adicionais de retirada será cobrada uma taxa de 4% sobre o valor.

Os métodos de saque também são variados. Você pode escolher entre, Pix, transferências, AstroPay Card, Bitcoin e muito mais. Os limites também variam, assim como o tempo de processamento da solicitação. O valor mínimo que pode ser sacado é R$ 50,00.

Embora tenha disponibilizado muitos métodos de pagamentos, consideramos as taxas em saques uma desvantagem da Rivalo. Esse tipo de cobrança é considerada negativa pelos clientes, já que muitas casas oferecem saques.

Fazer um depósito na sua conta após seu cadastro é simples. Primeiramente você deve fazer login na sua conta e em seguida clicar em “Depositar”. Na próxima tela, você deve selecionar o seu método de pagamento favorito, digitar o valor e dados solicitados. Em seguida, confirme a solicitação.

A retirada de saldo da sua conta também é prática. Após fazer login na sua conta, clique no ícone do seu perfil e na opção “Sacar”. Escolha o método de pagamento e o valor da retirada e confirme a solicitação.

Atendimento ao cliente da Rivalo Brasil

Os clientes da Rivalo podem buscar suporte de diferentes maneiras. A casa de apostas possui canais de atendimento para todos os gostos. Veja a lista completa abaixo:

Chat

E-mail

Reclame Aqui

Seção com Perguntas Frequentes

Para quem prefere um atendimento mais rápido ou quer apenas tirar uma dúvida, o chat é a melhor opção. Em nossos testes, todas as vezes que chamamos o chat recebemos uma resposta em poucos minutos.

O atendimento foi eficiente e não houve filas. O lado negativo é o fato de não estar disponível 24 horas. Isso poderia ser melhorado, já que existem eventos ocorrendo o dia todo. Por esse motivo, o chat poderia ficar aberto 24 horas por dia.

O e-mail é uma boa opção para quem não está com pressa ou precisa resolver um problema mais complexo. Por lá, o tempo de atendimento é maior, porém é a melhor opção em casos com tempo de resolução maior.

No Reclame Aqui, a Rivalo tem uma boa reputação. No momento de nossa análise, a casa possui uma nota 7.2 e respondeu 100% das reclamações. O site de reclamações é outro canal de atendimento que você pode utilizar se precisar.

Além disso, você consegue tirar suas dúvidas rotineiras muitas vezes sem precisar entrar em contato. O site da Rivalo possui uma seção com perguntas frequentes em que você pode encontrar a resposta para muitas questões.

Nesse menu, você pode pesquisar sua dúvida e se estiver disponível, a Rivalo te mostra um artigo com a resposta. Essa modalidade é útil para entender melhor o funcionamento da plataforma.

Todos os canais de suporte ao cliente da Rivalo são em português. Dessa forma, os clientes da plataforma podem solicitar ajuda com a língua nativa do Brasil.

Nossa opinião sobre a Rivalo Brasil

Considerando todas as vantagens, concluímos que a Rivalo Brasil é uma boa casa de apostas. No entanto, existem pontos de atenção que poderiam tornar a experiência melhor.

O fato mais relevante para se avaliar é que a Rivalo é confiável. Afinal, como mencionado anteriormente, a Rivalo Brasil é uma das empresas que teve o pedido de licença aprovado para operar no Brasil, conforme registrado no SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas) do governo.

A casa tem uma boa variedade de esportes e competições para fazer apostas esportivas. Você encontra os principais campeonatos do mundo e outras ligas menos tradicionais.

Os apostadores podem apostar em futebol, basquete, tênis e muito mais. Sentimos falta de uma seção para os eSports, que estão cada vez mais populares. Muitas pessoas gostam de apostar nos esportes eletrônicos e a Rivalo não possui essa opção.

Um dos pontos fracos da casa são os bônus e promoções. Infelizmente, neste momento, não existe um bônus de boas-vindas ativo. Isso significa que novos clientes não recebem bônus de primeiro depósito ou algo do tipo.

A promoção ativa é o Combi Boost, que é um bônus nas odds das apostas múltiplas. Por esse motivo, a Rivalo poderia trabalhar em disponibilizar mais benefícios e ofertas para os usuários.

A casa é bem completa. A Rivalo Brasil oferece canais de atendimento ao cliente, opção de apostas ao vivo, versão mobile e muito mais. Um dos recursos que faz falta no site é o streaming.

Resumindo, o site Rivalo proporciona uma boa experiência de apostas online. Porém, alguns pontos poderiam melhorar, como maior disponibilidade de bônus, chat 24 horas e streaming.