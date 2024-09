RJ: candidato a prefeito é alvo de tiros durante passeata em Angra

Reprodução

1 de 1 imagem colorida renato araujo candidato a prefeito angra dos reis – Foto: ReproduçãoO candidato a prefeito de Angra dos Reis (RJ) Renato Araújo (PL) foi alvo de tiros durante uma passeata na manhã deste sábado (21/9).

O ataque ocorreu quando Renato e apoiadores estavam no Morro do Santo Antônio, no Centro. Eles foram alvos de criminosos, que fugiram logo em seguida.

Segundo a Polícia Militar, ninguém foi atingido pelos tiros. Dois participantes da passeata se machucaram, pois caíram enquanto tentavam fugir.

De acordo com a assessoria de Araújo, um boletim de ocorrência deve ser aberto na delegacia da Polícia Federal de Angra dos Reis, que vai ficar responsável pela investigação do atentado.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

