RN: turista alemã é resgatada após ficar presa em correnteza no mar

Uma turista alemã, de 62 anos, foi resgatada por uma equipe de guarda-vidas após ficar presa, nesta terça-feira (28/1), em uma correnteza enquanto se banhava no mar em Forte dos Reis Magos, na Praia do Forte, em Natal, Rio Grande do Norte.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a mulher foi surpreendida pela correnteza, e não conseguiu retornar à beira do mar. Os guarda-vidas fizeram o resgate com a ajuda de um professor de natação que estava no local.

Foram utilizados no resgate embarcações, motos aquáticas e equipamentos de salvamento. A turista foi conduzida ao Iate Clube, onde recebeu os primeiros atendimentos. Ela está fora de perigo, e não corre risco de morte.

“O Corpo de Bombeiros reforça a importância de redobrar os cuidados ao entrar no mar, especialmente em áreas próximas a pedras ou com forte correnteza. Antes de entrar na água, procure observar a sinalização de perigo e busque orientação com guarda-vidas na região. A segurança começa com a prevenção”, destacou a corporação.