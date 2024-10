Roberto Campos Neto confirma presença na Lide Brazil Conference, em Londres

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estará presente na Lide Brazil Conference, que ocorrerá em Londres no dia 29 deste mês. A viagem, que será financiada com verba pública, reunirá diversas autoridades, empresários e investidores tanto do Brasil quanto do Reino Unido. O Banco Central confirmou que a agenda incluirá uma reunião com investidores promovida pelo Deutsche Bank no dia 28. Além de Campos Neto, o evento contará com a presença dos governadores do Distrito Federal e de Mato Grosso do Sul, Ibaneis Rocha e Eduardo Riedel, respectivamente. O ex-presidente Michel Temer também está entre os participantes confirmados.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também fará parte da delegação, embora ainda não tenha sido definido como será custeada sua viagem. Nos últimos anos, Campos Neto tem sido uma figura frequente em eventos internacionais, representando o Brasil em diversas ocasiões. Essas participações têm sido financiadas com recursos públicos, o que gera discussões sobre a utilização do dinheiro do contribuinte para tais atividades. A expectativa é que a conferência em Londres proporcione oportunidades de diálogo e parcerias entre os dois países. A participação de Campos Neto e outros líderes no Lide Brazil Conference pode ser uma oportunidade para discutir temas relevantes para a economia brasileira e as relações bilaterais com o Reino Unido.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira