Roberto Kalil: Lula está acordado, sentado e conversando

O cardiologista Roberto Kalil, que está atendendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o político está “acordado, sentado e conversando”. Ele falou brevemente a jornalistas ao deixar o hospital Sírio-Libanês em São Paulo nesta quarta-feira, 11.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de Lula deixar a UTI na próxima quinta-feira, 12, Kalil respondeu que “não sabe” e que “cada dia é um dia”. Na véspera, a equipe estimou que o presidente ficaria de 48h a 72h na UTI.

O médico também falou que o que está saindo do dreno está “dentro do esperado”. Ele informou que deve ser realizada uma coletiva de imprensa na manhã de quinta-feira para maiores informações. A assessoria do Sírio-Libanês confirmou a coletiva, mas disse que o horário ainda não foi definido.