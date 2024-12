Robinson Monteiro diz ter sido barrado na Globo

O cantor gospel Robinson Monteiro, conhecido por sua trajetória no programa Raul Gil no início dos anos 2000, revelou em entrevista que foi impedido de se apresentar na Globo devido ao rótulo de “calouro”. Apelidado de “Anjo” pela sua voz potente e visual marcante, Robinson venceu o quadro de calouros do programa e alcançou grande sucesso nacional.

Segundo o cantor, sua participação no programa de Raul Gil foi usada como justificativa pela produção do Programa do Jô para barrar sua apresentação e entrevista:

“Fui barrado de cantar na Globo por ser calouro do Raul Gil. O pessoal da gravadora Warner me disse que a produção do Jô Soares não deixou eu cantar e nem dar entrevista porque achavam que eu não tinha uma história interessante para o programa. É uma ferida, começou a vir as rejeições.”

Robinson destacou o impacto negativo que o episódio teve em sua carreira e na forma como ele foi tratado no meio artístico. Apesar dos desafios, o cantor construiu uma trajetória consolidada no meio gospel, onde encontrou renovação e força para continuar usando sua voz como instrumento de fé e inspiração.

Atualmente, Robinson planeja o lançamento de novas músicas e um EP com releituras de canções antigas, mantendo viva a conexão com seus fãs e seu legado musical.

