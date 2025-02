Robô saltitante da China buscará água na Lua em 2026

A China está se preparando para lançar uma missão lunar pioneira no próximo ano. O foco é encontrar evidências definitivas de água no polo sul da Lua. A missão Chang’e 7 é composta de um módulo de pouso, um rover e um robô saltador, segundo informe da mídia chinesa Xinhua.

“O pouso planejado da Chang’e-7 no polo sul testará a capacidade da sonda lunar da China de alcançar qualquer região da Lua”, disse Tang Yuhua, projetista-chefe adjunto da missão, em entrevista.

O robô saltador é um “explorador lunar pioneiro”, conforme define o informe oficial. Ele saltará das áreas iluminadas pelo Sol para as crateras sombreadas em busca de água usando um analisador de moléculas.

Rover Yutu-2, da China, é o mais antigo em operação na Lua. (Imagem: CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill)

A sonda poderá examinar automaticamente o terreno de aterrissagem, com mais da metade de suas funções operacionais realizadas automaticamente. “O módulo de pouso implantará o sistema inaugural chinês de espaço profundo ‘navegação de imagens de referência’ para garantir a precisão”, explica Tang.

Os painéis solares instalados na sonda estão sendo otimizados pelos engenheiros para captar a luz do Sol de baixo ângulo perto do polo lunar. A missão está em fase final de montagem e testes, comenta o projetista.

Gelo na Lua será um grande progresso

A descoberta de gelo em crateras sombreadas na Lua seria um avanço para a exploração espacial. Esses recursos poderiam ser usados de diversas maneiras, inclusive como suprimento de astronautas.

A missão Chang’e 7 terá como alvo a Cratera Shackleton, segundo apuração da SpaceNews. O rover do programa será baseado nos modelos Yutu e Yutu 2 movidos a energia solar e utilizados nas missões anteriores Chang’e 3 e 4, que pousaram em 2013 e 2019, respectivamente.

Satélite chinês Queqiao 2, que opera retransmitindo sinais emitidos da Lua. (Imagem: CNSA)

O satélite retransmissor Queqiao 2 apoiará os aparatos do programa. No ano passado, ele facilitou o retorno de amostras do lado oculto da lua coletadas pela Chang’e 6.

Após Chang’e 7, a agência espacial chinesa pretende lançar a sonda Chang’e 8 por volta de 2028. Seu objetivo é realizar experimentos sobre a utilização dos recursos lunares.

Até 2035, espera-se que Chang’e-7 e Chang’e-8 constituam juntas o modelo básico da Estação Internacional de Pesquisa Lunar (ILRS). Ela será um centro para engenheiros, um laboratório para cientistas e um espaço de desenvolvimento para talentos internacionais que pesquisam o espaço profundo, segundo define a agência espacial.

