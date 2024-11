Rocinha é a maior favela do Brasil, aponta Censo 2022 do IBGE

A Rocinha, localizada no Rio de Janeiro, é reconhecida como a maior favela do Brasil, abrigando 72.021 pessoas. Em segundo lugar, está a favela Sol Nascente, em Brasília, com uma população de 70.908 moradores. O estudo que revela essas informações é intitulado “Censo 2022: Favelas e Comunidades Urbanas”, realizado pelo IBGE, e compara dados demográficos dos Censos de 2010 e 2022. Na lista das maiores favelas, Paraisópolis, em São Paulo, ocupa a terceira posição, com 58.527 habitantes. A Cidade de Deus/Alfredo Nascimento, situada em Manaus, é a quarta maior, com 55.821 moradores. A favela de Rio das Pedras, também no Rio de Janeiro, agora é a quinta, com 55.653 residentes.

Das 20 favelas mais populosas, a maioria está concentrada na Região Norte, com oito delas, enquanto o Sudeste abriga sete. A Região Nordeste conta com quatro favelas, e apenas uma está localizada no Centro-Oeste. Nenhuma das favelas listadas se encontra na Região Sul do Brasil. O total de habitantes nas 20 maiores favelas chega a 858.649, o que representa 5,2% da população de 16,39 milhões de pessoas que vivem em comunidades urbanas no país. Além disso, as favelas com até 500 domicílios correspondem a 72,5% do total de 12.348 favelas existentes no Brasil. A Rocinha se destaca também em termos de domicílios, com 30.371, seguida por Rio das Pedras, que possui 23.846, e Sol Nascente, com 21.889.

