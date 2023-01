Rodízio de carros é retomado em São Paulo nesta segunda-feira

O rodízio de veículos de passeio volta a valer na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 9. Ficam restritos a circulação de carros no anel viário da cidade das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas, considerados horários de picos de fluxo de transporte. Durante esses períodos, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido. Cada dia da semana há restrição de dois números finais na placa dos veículos, a começar na segunda com 1 e 2 nas segundas-feiras. O trânsito dos veículos proibidos nesses dias e horários resulta em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista. O mecanismo havia sido suspenso em 26 de dezembro, como tradicionalmente ocorre no final do ano, em função das festividades e no momento em que o fluxo interno de carros da capital paulista é reduzido, após a saída de muitos moradores para outros destinos. O rodízio continuou valendo para os veículos pesados, como caminhões.

