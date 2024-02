Rodízio de veículos em São Paulo é suspenso durante o Carnaval

O rodízio de veículos na cidade de São Paulo será suspenso durante o período de Carnaval, de segunda-feira, 12, até quarta-feira, 14, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego. Durante esses dias, as faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para os demais veículos. A zona máxima de restrição aos fretados também estará liberada na segunda e na terça-feira. No entanto, o rodízio e a zona máxima de restrição à circulação de caminhões continuarão em vigor. Neste domingo, 11, os passageiros terão o benefício da Tarifa Zero, podendo se deslocar entre a 0h e as 23h59 sem pagamento de tarifa. É necessário utilizar o Bilhete Único para passar pelas catracas, mas aqueles que estiverem sem o cartão terão a gratuidade garantida, pois o cobrador irá liberar a passagem, segundo a prefeitura.

Além disso, durante o período de Carnaval, alguns serviços terão horários especiais. Os mercados e sacolões terão esquema especial de funcionamento na segunda, terça e quarta-feira. O Procon estará fechado na segunda-feira e na terça-feira, e a partir do meio-dia na quarta-feira. Os bancos estarão fechados na segunda-feira e na terça-feira, e a partir do meio-dia na quarta-feira. O Poupatempo estará fechado na segunda-feira e na terça-feira, e a partir do meio-dia na quarta-feira, enquanto os Correios estarão fechados na segunda-feira e na terça-feira, e a partir do meio-dia na quarta-feira.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA