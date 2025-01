Rodovia se rompe após chuvas em Sergipe, engole carros e deixa ao menos três mortos

Pelo menos três pessoas morreram após a abertura de um buraco que partiu ao meio a rodovia SE-438, localizada no município de Capela, em Sergipe. O incidente ocorreu em decorrência das intensas chuvas que atingiram a região, resultando no arrastamento de dois veículos. Um dos motoristas conseguiu escapar, mas o segundo carro acabou submerso. As equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram localizar o veículo, onde encontraram os corpos dos três ocupantes. A situação gerou grande comoção na comunidade local, que se mobiliza para apoiar as famílias das vítimas.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), esteve presente durante as operações de resgate e anunciou a interdição total da rodovia afetada. Em resposta à gravidade da situação, um comitê de crise foi formado, envolvendo também o prefeito de Capela, para coordenar as ações de emergência. Além do deslizamento, a cidade enfrenta problemas de enchentes em diversas áreas.

A prefeitura está realizando uma avaliação da infraestrutura de drenagem para entender melhor os danos e planejar as intervenções necessárias. Em decorrência das circunstâncias, a tradicional festa em homenagem a Nossa Senhora da Saúde, padroeira da cidade, foi cancelada, refletindo a seriedade da situação enfrentada pela população.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA