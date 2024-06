Rodoviária de Porto Alegre será reaberta para viagens intermunicipais nesta sexta

A Rodoviária de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, será reaberta para viagens intermunicipais às 7h desta sexta-feira (7), com retorno ao Centro Histórico da cidade. A retomada dos serviços atenderá 116 municípios do estado, com cerca de 90 horários diários. A partir de sábado (8), a rodoviária funcionará das 6h às 21h. Os embarques e desembarques serão feitos pelos 18 boxes da área de desembarque intermunicipal, do boxe 55 ao 72. O acesso será pela entrada do pórtico dos táxis, no Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70, no Centro Histórico. Os demais acessos seguirão fechados por questão de segurança. O espaço contará com área de espera e banheiros, além de local de venda de passagens. Como o fornecimento de energia elétrica ainda não foi totalmente restabelecido, as 70 lojas seguirão fechadas. As passagens para viagens intermunicipais poderão ser adquiridas no site oficial da rodoviária ou pelo aplicativo da Veppo para smartphones.

As viagens de ônibus interestaduais com chegada ou partida de Porto Alegre voltarão para a estação rodoviária da cidade a partir de 13 de junho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (5), na capital gaúcha, após reunião de representantes da ANTT, do Daer/RS e das empresas que operam as linhas interestaduais. De acordo com a diretora do Daer/RS, Luciana do Val Azevedo, o prejuízo inicial estimado na rodoviária por causa das enchentes é de cerca de R$ 11,5 milhões. Inicialmente, os ônibus interestaduais com destino a Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro vão operar em 12 horários diários. A empresa concessionária da rodoviária, Veppo, recomenda aos usuários que comprem as passagens online para reduzir a demanda pelo atendimento presencial e diminuir o tempo de espera em filas. Os bilhetes poderão ser comprados pelos sites das empresas disponíveis na página oficial da rodoviária.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA