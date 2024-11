Rodoviária do Plano tem consultas urológicas gratuitas e mais. Confira

Em alusão ao Novembro Azul, os homens do Distrito Federal terão acesso a serviços de saúde gratuitos a partir desta segunda-feira (4/11). Os atendimentos, realizados pelas unidades móveis do Serviço Social do Comércio (Sesc-DF), estarão disponíveis até o dia 30 de novembro, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto.

Diariamente, serão entregues 85 senhas para consultas médicas, de enfermagem, além de atendimentos de oftalmologia e odontologia. A ação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Todos os pacientes passarão por uma triagem com enfermeiros do programa antes de serem direcionados às consultas.

Além dos serviços de saúde, os participantes também poderão contar com distribuição de brindes, serviços de barbeiro, avaliações de bioimpedância, atividades de alongamento e oficinas do projeto Cozinha Sem Sobras, que incentivam uma alimentação prática e criativa, sem desperdícios.

Entre as principais modalidades de atendimento, estão as consultas com urologista, responsáveis pelo diagnóstico doo câncer de próstata. Pacientes com menos de 50 anos, e sem histórico familiar da doença, não têm indicação para se consultar com um urologista ou fazer o chamado “exame de toque”.

Confira as modalidades de serviços de saúde disponíveis:

Urologia;

Odontologia;

Oftalmologia;

Nutrição;

Clínica Médica e enfermagem;

Testes rápidos de PSA, Sífilis, Hepatite e HIV;

Corte de cabelo e barba.

Serviço

Novembro azul do Sesc-DF

Local: Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto, ao lado do Conic

Período: de 4 a 30 de novembro, de segunda a sexta-feira

Horário: de 8h às 15h

Público: homens a partir de 18 anos

Câncer de próstata: diagnóstico e prevenção

O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum da doença entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Em grande parte dos casos, é uma condição silenciosa no estágio inicial, quando muitos pacientes sequer apresentam sinais ou sintomas. A campanha Novembro Azul alerta sobre a importância de um olhar mais atento para a saúde masculina.

Os sintomas gerais – como fraqueza e dormência nas pernas ou pés – podem ser confundidos com outras condições clínicas. Por isso, é importante consultar um médico.

A idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata: a doença é mais comum em homens acima dos 60 anos. Outros fatores importantes são o histórico de câncer de próstata na família – com pai ou irmão diagnosticados antes dos 60 anos –, sobrepeso e obesidade e tabagismo.

No Distrito Federal, há pelo menos 10 anos, o câncer de próstata é o tipo de neoplasia que mais matou homens. De acordo com dados do InfoSaúde — página de dados da Secretaria de Saúde (SES-DF) —, até novembro de 2023, dos 805 óbitos causados por tumores, 103 foram classificados como câncer de próstata.

Os exames utilizados para a investigação diagnóstica do câncer de próstata são o PSA — exame de sangue — e o toque colorretal.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o PSA mede o antígeno prostático no sangue. Níveis alterados dessa proteína podem indicar alterações na próstata. Já o toque retal possui a finalidade de avaliar o tamanho, o volume, a textura e a forma da próstata.

Diante de qualquer sinal ou sintoma suspeito, a pessoa deve procurar imediatamente o serviço de saúde para realizar a investigação diagnóstica e, caso haja alguma alteração suspeita, seguir para a confirmação diagnóstica com exame histopatológico.