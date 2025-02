Rodoviários cancelam greve dos ônibus metropolitanos prevista para esta terça após aceitarem reajustes

O Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro) anunciou o cancelamento da greve dos ônibus da RMS que estava prevista para começar à meia-noite desta terça-feira (4). Segundo pronunciamento enviado à imprensa nesta segunda (3), desistência da paralisação veio após a categoria aceitar os reajustes propostos pelas empresas do setor.

O diretor de comunicação do Sindmetro, Catarino Fernandes, informou que os aumentos serão de 4,83% no salário e no ticket de alimentação, e o reajuste de 10% no valor da cesta básica. Inicialmente, os rodoviários reivindicavam uma readequação de 10% no salário e 15% no ticket de alimentação.

“Estamos encerrando agora a campanha salarial. Fizeram uma proposta plausível com a dificuldade do momento, foi o máximo que a gente conseguiu avançar, tendo em vista que temos um percentual que é defensável. Nos preferimos encerrar o movimento com a proposta que foi feita, entendendo a realidade do momento. Não é o que nós queríamos, mas foi o melhor para o momento”, disse Fernandes.

Mário Cleber, que é presidente do Sindmetro, informou que o sindicato conseguiu uma garantia da empresa Expresso Vitória, dona da maior parte dos ônibus, permaneça com a frota até, pelo menos, dezembro deste ano.

“Conseguimos garantir que a Expresso Vitória permaneça novamente até dezembro. Não teremos rescisões durante o ano de 2025. A garantia da permanência de uma grande empresa aqui. Esperemos que daqui para frente o governo abra os olhos e veja que não estamos para brincadeira. Então, a greve amanhã está cancelada”, disse Cleber.

Nesta terça, pela tarde, os rodoviários da Região RMS decretaram greve por tempo indeterminado. A paralisação teria início a partir de meia-noite desta terça-feira.

Em nota enviada ao Bahia Notícias, os trabalhadores informaram que estão “a disposição do Governo do Estado, das prefeituras e da Justiça para mediação do conflito”.

“Comunicamos as empresas que estaremos, 24h por dia, a disposição de recebermos qualquer proposta, que possa ser apresentada aos rodoviários, e pedimos desculpas a população”, declarou a categoria.

No último dia 16 de janeiro, o Sindmetro já tinha aprovado a paralisação das atividades da categoria por tempo indeterminado a partir do dia 28 deste mês. Na ocasião, o presidente informou que a paralisação se deve a um pedido de reajuste das tarifas e também o crescimento do transporte clandestino, que estaria causando prejuízo aos rodoviários por se tratar de uma modalidade “mais barata” que o modal legalizado.