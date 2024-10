Rodri desbanca Vini Jr e é eleito melhor jogador do mundo pela France Football

Após 64 anos, a Espanha volta a ter um melhor do mundo no futebol. Em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris, nesta segunda-feira (28), Rodri recebeu a Bola de Ouro, e consagrou-se como melhor jogador do mundo eleito pela revista France Football. O volante do Manchester City superou Vini Jr. e Jude Bellingham, seus principais concorrentes, e conquistou o troféu pela primeira vez em sua carreira.

Rodri conquista sua Ballon d’Or inédita após uma temporada de 64 jogos, 12 gols e 14 assistências pelo City. O espanhol também tinha outros grandes nomes do seu clube na disputa, como o atacante Erling Haaland e o meia Phil Foden, mas sempre despontou entre os favoritos.

Pela Premier League, onde foi campeão, obteve números expressivos. Foram 70 desarmes, 92% passes certos, 81% acertos nos passes longos, 235 bolas recuperadas, 8 gols e 9 assistências, dentro 34 jogos disputados, segundo dados obtidos pelo Sofascore. Além do Campeonato Inglês, o meio-campista de 28 anos foi campeão da Eurocopa com a Espanha, concedendo ao seu país o quarto título continental.