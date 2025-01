Rodri rebate comentário de Cristiano Ronaldo sobre injustiça a Vini Jr. no Bola de Ouro

O jogador espanhol Rodri, vencedor do prêmio Bola de Ouro, rebateu os comentários de Cristiano Ronaldo sobre a premiação. Em uma entrevista ao jornal AS, o meia do Manchester City afirmou que o jogador português, por sua experiência, compreende bem o funcionamento do prêmio e o processo de escolha do vencedor. “Foi uma surpresa na verdade, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio e, sobretudo, como se elege um ganhador. Neste ano, os jornalistas que votam entenderam que eu deveria vencer. Provavelmente, foram os mesmos jornalistas que em algum momento votaram para que ele ganhasse, e imagino que então ele concordaria”, declarou.

Durante a cerimônia do Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo comentou que, em sua visão, Vinícius Júnior deveria ter sido o vencedor da Bola de Ouro. “Na minha opinião, ele merecia ganhar a Bola de Ouro. Foi injusto. Digo isso na frente de todo mundo: Eu acho que eles deveriam ter dado para o Vinicius porque ele ganhou a Liga dos Campeões, ele marcou gol na final. Os outros problemas para mim não são importantes. Você deveria premiar quem merece”, afirmou. A declaração do astro português foi aplaudida por Vinícius e Neymar, que estavam presentes na plateia.

A premiação da France Football gerou controvérsias, com muitos torcedores e especialistas acreditando que Vinícius Júnior merecia o reconhecimento. Em um gesto de protesto, o Real Madrid decidiu não comparecer ao evento, alegando falta de respeito em relação ao clube. Essa decisão refletiu a insatisfação com o resultado da premiação. Apesar da polêmica em torno da Bola de Ouro, Vinícius Júnior foi posteriormente reconhecido como o melhor jogador do mundo pela FIFA e também recebeu um prêmio no Globe Soccer Awards.

