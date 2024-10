Rodri supera Vini Jr. e vence o Bola de Ouro como melhor jogador do mundo

Confirmando as expectativas que circularam durante o dia, Rodri, jogador da seleção da Espanha e do Manchester City, é o novo Bola de Ouro. Ele foi premiado nesta segunda-feira (28) e desbancou outros concorrentes, como Vinicius Junior, que era apontado como favorito para ficar com a premiação. ” Não é uma vitória minha, é uma vitória do futebol espanhol. São muitos jogadores que poderiam ter ganhado, Xavi, Iniesta, Busquets. Muitos amigos me escreveram dizendo que o futebol ganhou”, disse ao receber o prêmio. Campeão com a Espanha da Eurocopa, o tetracampeonato da La Roja, o título da Premier League, conquistada pelo Manchester pelo quarto ano seguido, onde marcou oito gols e fornecendo nove assistências em 34 partidas, Mundial e a Supercopa Uefa. Com o feito, ele se torna o primeiro espanhol a conquistar a Bola de Ouro em mais de seis décadas, e o terceiro a história a ser eleito o melhor do mundo. Antes, apenas o argentino naturalizado espanhol, Di Stéfano (1957 e 1959) e Luis Suárez (1960) haviam vencido a premiação, em uma época na qual apenas europeus concorriam.

O prêmio foi entregue por George Weah, o primeiro africano e não -europeu a ganhar a Bola de Ouro. Ele foi premiado em 1995. Com o resultado desta segunda, o Brasil segue sem um vencedor na premiação depois de 17 anos, quando Kaká levou o prêmio. Antes do atacante do Real Madrid, o melhor desempenho no período foi de Neymar, terceiro colocado em 2015 e 2017. Ao chegar na premiação, Rodri, que contou com auxílio de muletas, pois está fora da atual temporada devido a uma lesão ligamentar no joelho direito, chegou a ser vaiado, mas não de abalou e disse que estava tranquilo. “Estou tranquilo. Esperando o momento, mas tranquilo. Aproveitando com a minha família”, disse o jogador ao ser entrevistado no tapete vermelho do evento. Rodri se disse contente por participar da cerimônia pela segunda vez seguida, após ter sido o quinto colocado em 2023, e confessou que conquistar a Eurocopa com a Espanha foi “um sonho realizado”, mas destacou que o futebol é um esporte coletivo.

The first words of our 2024 Ballon d’Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp — Ballon d’Or (@ballondor) October 28, 2024

O prêmio de melhor do mundo ainda segue tendo como maiores vencedores Lionel Messi, da Argentina e que atualmente defende o Inter Miami. Ele levantou o prêmio 8 vezes – 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023. Em segundo lugar aparecer Cristiano Ronaldo, com 5, conquistados em: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. O vencedor da premiação sai de uma lista de 30 finalista feito pela France Football, que submete a jornalistas de diferentes países. Cada um faz o seu Top-10, e pontuações são dadas por posição. O melhor colocado leva a Bola de Ouro. Até 1994, o prêmio era dado somente a jogadores europeus, por essa razão, nem Pelé e nem Maradona foram agraciados com o prêmio. As restrições acabaram em 2006.

Ranking da Bola de Ouro 2024:

Rodri (Manchester City/Espanha) Vinícius Júnior (Real Madrid/Brasil) Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra) Dani Carvajal (Real Madrid/Espanha) Haaland (Manchester City/Noruega) Mbappé (PSG/Real Madrid/França) Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina) Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) Toni Kroos (Real Madrid/Alemanha) Harry Kane (Bayern/Inglaterra) Foden (Manchester City/Inglaterra) Wirtz (Bayer Leverkusen/Alemanha) Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona/Espanha) Lookman (Atalanta/Nigéria) Nico Williams (Athletic Bilbao/Espanha) Xhaka (Bayer Leverkusen/Suíça) Valverde (Real Madrid/Uruguai) Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina) Odegaard (Arsenal/Noruega) Çalhanoglu (Inter de Milão/Turquia) Saka (Arsenal/Inglaterra) Rüdiger (Real Madrid/Alemanha) Rúben Dias (Manchester City/Portugal) Saliba (Arsenal/França) Palmer (Chelsea/Inglaterra) Declan Rice (Arsenal/Inglaterra) itinha (PSG/Portugal) Grimaldo (Bayer Leverkusen/Espanha) Dovbyk (Girona/Roma/Ucrânia) Hummels (Borussia Dortmund/Roma/Alemanha)

Vencedores da Bola de Ouro