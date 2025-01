Rodrigo Bocardi foi acusado de racismo em 2020. Relembre o caso

Após a demissão do jornalista Rodrigo Bocardi da TV Globo, a web relembrou que ele foi acusado de racismo, em 2020, após uma interação ao vivo no programa Bom Dia São Paulo.

O caso ocorreu em fevereiro de 2020, enquanto Bocardi conversava ao vivo com um repórter que fazia uma matéria no clube Pinheiros, na capital paulista.

1 de 4 Rodrigo Bocardi viraliza ao apresentar o jornal com a roupa rasgada Instagram/Reprodução 2 de 4 Rodrigo Bocardi Reprodução/TV Foco 3 de 4 Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia SP Globo/Reprodução 4 de 4 Rodrigo Bocardi Reprodução/TV Globo

Na ocasião, um jovem relatava que frequentava o clube e foi questionado pelo apresentador se ele ia até o local para “catar as bolinhas na quadra de tênis”. O jovem respondeu na sequência que era atleta no clube.

O caso repercutiu mal e o jornalista se pronunciou sobre o assunto pouco tempo depois, e pediu desculpas para o jovem.

“Os jogadores de tênis não usam uniformes, mas os pegadores/rebatedores, sim: uma camiseta igual a do Leonel, com quem tive o prazer de conversar hoje. Ao vê-lo com a camiseta que vejo sempre, todos os dias, pegadores/rebatedores de todas as cores de pele, pensei que fosse um deles. Não frequento outras áreas do clube onde outros esportes são praticados e não sabia que a camiseta era parecida”, justificou Bocardi.

Em seguida, ele lembrou da própria trajetória. “Nunca escondi minha origem humilde. Comecei a vida como garoto pobre, contínuo, andando mais de duas horas de ônibus todos os dias para ir e voltar do trabalho e escola. Alguém como eu não pode ter preconceito. Eu não tenho”, garantiu.