Rodrigo Caetano nega saída da CBF

Especulado para retornar ao Atlético-MG, Rodrigo Caetano descartou a possibilidade de sair da CBF. O coordenador de seleções deixou o clube mineiro no início deste ano, mantém boa relação com seus ex-companheiros, mas afirmou que fica no cargo na seleção brasileira. “O que tem de verdade é um carinho que eu tenho pelo Galo, isso é inegável, sempre deixei isso claro. Mas não tem nenhum tipo de negociação, nem poderia ter, eu tenho um compromisso com a CBF, um contrato, espero que possa cumpri-lo até o final, em 2026. A gente sabe que o futebol, seja de clube ou de seleção, é pautado pelos resultados. Mas, no que depender de mim, não (vou sair)”, disse o cartola.

O dirigente também foi questionado sobre a avaliação de seu trabalho na amarelinha: “Se eu falar que é excelente… os resultados não dizem isso. Por mais que seja inicial, a gente sabe que no futebol esse negócio de tempo muitas vezes é sonho. Nossa realidade é apresentar resultado e, paralelamente, também apresentar desempenho. Temos ainda quatro jogos nesse ano e precisamos buscar pontuação que nos tire dessa classificação atual, nos coloque o mais próximo dos primeiros colocados.”

O Brasil volta a campo contra o Chile, na próxima quinta-feira (10), no Estádio Nacional de Santiago. Na sequência, recebe o Peru, na terça-feira (15), no Mané Garrincha. A seleção é a quinta colocada com 10 pontos em 8 jogos nas Eliminatórias. São 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Na última Data FIFA, no início de setembro, a equipe brasileira venceu o Equador por 1 a 0 e perdeu para o Paraguai pelo mesmo placar.