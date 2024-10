Rodrigo Chagas é anunciado como novo técnico do Jacuipense

Na noite desta terça-feira (29), o Jacuipense anunciou por meio das redes sociais que Rodrigo Chagas está de volta ao comando técnico da Jacupa. O treinador volta ao cargo após dois anos. Em sua última passagem, levou a equipe até a final do Campeonato Baiano de 2022.

O técnico de 52 anos também já passou pelo Vitória, Atlético de Alagoinhas, Juazeirense e Monte Roraima.

Pelo Jacuipense, o comandante teve 25 jogos, doze vitórias, sete empates e seis derrotas.

Pelo Baianão, o Jacuipense conseguiu fugir do rebaixamento na última rodada após se manter na oitava posição. No Brasileirão Série D, a equipe ficou em terceiro no grupo A4, se classificando para a fase de 16 avos, mas nessa etapa da competição, foi eliminado para o Iguatu.