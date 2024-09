Rodrigo Faro abre o jogo sobre saída da Record

Rodrigo Faro abriu o jogo e falou sobre uma possível saída da Record. De acordo com o apresentador, ele não vai deixar a emissora por vontade própria.

“Só saio da Record quando ela não me quiser mais”, disse em entrevista a jornalistas divulgada pelo colunista Lucas Pasin, do Splash, nessa segunda-feira (3/9).

Embora esteja com a audiência em queda, Faro não cogita negociar com outros canais antes da Record definir se renovará o contrato dele.

“Meu contrato está terminando no fim do ano. É claro que eu quero ficar, mas o futuro a Deus pertence, vamos ver o que vai acontecer. Só saio da Record o dia que a Record não me quiser mais. A partir daí a gente toma decisões, se vai descansar ou se vai para outra emissora. Deixa rolar”, disse o comandante do Hora do Faro.

Ele lembrou ainda que sempre existem especulações quando o contrato dele chega perto de vencer. “Sempre entrego na mão de Deus e deixo rolar”, garantiu.

Ainda segundo Pasin, Rodrigo Faro aguarda mudanças, que podem ocorrer dentro da Record ou surgir com o fim do contrato. Ele estaria comentando sobre as possibilidades nos bastidores e aguardando receber propostas.