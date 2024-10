Rodrigo Faro atualiza estado de saúde de esposa após retirada de tumor

O apresentador Rodrigo Faro atualizou o estado de saúde da mulher, Vera Viel, que passou por uma cirurgia para retirar um tumor da coxa. Pelo Instagram, ele atualizou aos fãs como ele estava durante o procedimento, que durou oito horas, e explicou o quadro de saúde da amada.

Pouco depois, o apresentador publicou a primeira foto de Vera no pós-operatório. “Minha Vera voltou para mim… Depois de oito horas de cirurgia. Primeira batalha vencida! Para honra e glória de Jesus! Obrigado pelas milhões de orações!”, declarou.

Antes, entretanto, ele se mostrou ansioso e preocupado com a cirurgia. Em fotos nos stories, ele mostrou que estava esperando o procedimento acabar e, depois, uma imagem sentado no sofá do quarto: “Continuo na fé… mais de seis horas de cirurgia”, legendou.

Duas horas depois, ele revelou que a operação foi um sucesso. “Acabou! Vera está bem”.

Descoberta do tumor

A esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, revelou, na última quinta-feira (10/10), que estava com um tumor raro, chamado sarcoma sinovial. A ex-modelo está internada desde o último dia 4 após descobrir um nódulo na coxa.

Em uma publicação feita no Instagram, ela agradeceu a Deus por ter “mostrado essa doença logo no início” e contou que Rodrigo Faro insistiu que ela fissesse uma ressonância para descobrir mais sobre o nódulo. Ela, então, recebeu o diagnóstico.

“Eu tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha!”, contou.

A ex-modelo completa 49 anos neste sábado (12/10) e acredita que será curada. “Tenho muita fé em Deus e sei que, para Ele, nada é impossível! O meu Deus de milagres tem um motivo para me permitir passar por tudo isso”, relatou.

No mesmo dia, Rodrigo Faro usou as redes sociais para se manifestar sobre a tumor da esposa. Também no Instagram, o apresentador compartilhou o desabafo da esposa e prestou solidariedade e apoio.

“Eu vou estar ao seu lado em cada segundo, segurando sua mão e cuidando da nossa família!!! Vamos vencer essa batalha juntos com a graça de Deus!!!”, escreveu na legenda.