Rodrigo Faro celebra sucesso na cirurgia de Vera Viel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Rodrigo Faro comemorou o sucesso da cirurgia da mulher, Vera Viel.

Vera passou por uma cirurgia na sexta-feira (11) para a retirada de um câncer. Ela está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, tratando um tumor raro e maligno, localizado na coxa esquerda.

O apresentador compartilhou detalhes do momento. Ele ficou no quarto de Vera aguardando ela retornar por mais de seis horas. “Continuo aqui na fé”, escreveu, antes dela retornar.

Após o fim do procedimento, Rodrigo compartilhou as boas novas com os seus seguidores. “Minha Vera voltou para mim. Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida”, escreveu ele.

O hospital em que Vera está após a cirurgia emitiu um boletim sobre o caso na manhã deste sábado (12). De acordo com o comunicado, ela está “clinicamente estável”, mas vai continuar internada para acompanhar o pós-operatório. Assinam o documento os médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista; Reynaldo Jesus Garcia Filho, ortopedista; Roberto Carmagnani Pestana, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.