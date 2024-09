Rodrigo Faro deixa futuro em aberto ao falar sobre ida para a Globo

Rodrigo Faro está na Record desde 2008, mas o contrato do apresentador com a emissora termina em dezembro. Sem uma renovação encaminhada, Faro não sabe se vai continuar na empresa e não descarta uma ida para a Globo.

Em entrevista à revista Veja, o comunicador falou sobre esse atual momento. “Tenho as portas abertas em todas as emissoras, vamos ver o que acontece. A gente não descarta nenhuma possibilidade”, afirmou.

1 de 4

Rodrigo Faro

Rodrigo Faro (Reprodução: Record TV)

2 de 4

Rodrigo Faro

Reprodução/Instagram

3 de 4

Rodrigo Faro

Reprodução/Instagram

4 de 4

Rodrigo Faro

Instagram/Reprodução

Apesar disso, Rodrigo Faro disse que a prioridade é continuar na Record. “Não vou conversar com outra emissora enquanto estiver com contrato lá. Tem infinitas possibilidades, até atuar nas produções da Record mesmo. Me encontrei como apresentador, mas temos que estar prontos para tudo, sair da zona de conforto e assumir desafios”, declarou.

Rodrigo Faro vive uma nova fase após protagonizar a cinebiografia de Silvio Santos e se considera um artista. “É uma paixão, gosto muito [de atuar]. Pelo fato de ter feito o Silvio, começaram a aparecer outros convites para projetos de streaming. E o filme nem estreou. É um mercado que se abre, pessoas não estavam me vendo mais como ator, só apresentador”, revelou.