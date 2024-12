Rodrigo Faro desmonta camarim na Record após anunciar saída da emissora

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Rodrigo Faro, 51, compartilhou com seus fãs um vídeo em que aparece desmontando o camarim na Record. O apresentador relembrou momentos importantes de sua carreira enquanto guardava lembranças do programa Hora do Faro e afirmou que já estava em clima de despedida.

Nas imagens, o apresentador aparece tirando alguns quadros e registros das paredes, enquanto uma voz pergunta: “O que você está fazendo, Faro?”. Ele então responde: “Estou guardando recordação do ‘Dança, Gatinho’, que ficava aqui no meu camarim, nesse painel. Ó, por exemplo, Michael Jackson… tem um pouco da minha história, né? Aí eu vou tirando com cuidado para guardar isso com muito carinho em casa, né?”.

O apresentador anunciou, no dia 5 de dezembro, que está de saída da emissora, após 16 anos de casa. Em comunicado postado em suas redes sociais, Rodrigo Faro afirmou que teve uma “jornada incrível” na Record, mas que chegou o momento de encerrar esse ciclo.

Segundo Faro, ele e a Record decidiram, em comum acordo, não renovar o contrato: “Foi uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios e realizações que levarei para sempre comigo”, disse. “Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei as novidades”, completou.

